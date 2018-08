Suv travolge e uccide 2 turisti francesi

OLBIA, 31 AGO - Due turisti francesi sono stati travolti da un'auto e uccisi questa mattina sulla strada provinciale che collega Porto Rotondo con Porto Cervo. I due vacanzieri erano appena scesi da un taxi insieme con altri tre connazionali che sono rimasti illesi. Le due vittime son state colpite da una Fiat Freemont: una di loro è morta sul colpo, mentre l'altra è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia, dove è morta a causa delle gravi lesini riportate. L'uomo alla guida della Fiat si è immediatamente fermato per prestare aiuto ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che stanno eseguendo i rilievi dell'incidente e interrogando i testimoni per ricostruire la dinamica della tragedia. Ancora non si conoscono i nomi delle vittime.