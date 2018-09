Nafta, negoziati Usa-Canada da mercoledì

WASHINGTON, 1 SET - La ministro degli esteri canadese Chrystia Freeland, impegnata in prima persona nei colloqui Usa-Canada sul Nafta, ha detto di ritenere che un accordo che benefici tutte le parti sia raggiungibile, mentre i colloqui con il rappresentante per il commercio Usa Robert Lighthizer si sono interrotti oggi per riprendere mercoledì. "Sappiamo che un accordo che vada bene per tutti è a portata di mano", ha detto Freeland.