Trovato morto a casa,ha ferita su fronte

ROMA, 03 SET - Un cittadino ucraino di 48 anni è stato trovato morto ieri mattina in casa, in via Alessandro Solivetti, in zona Torrevecchia, alla periferia di Roma. Una vicenda su cui indagano i carabinieri che presenterebbe dei lati ancora da chiarire. Il cadavere, riverso sul pavimento, presentava una ferita sulla fronte. Saranno le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale e del Nucleo Investigativo di via in Selci a determinare cosa ha causato quella lesione. Al momento le ipotesi sono quelle legate a una caduta violenta sul pavimento probabilmente per un malore, oppure una ferita causata da un oggetto contundente. Importanti, ai fini delle indagini, le testimonianze dei vicini di casa dell'uomo che potranno dire se sono state sentite urla e l'autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.