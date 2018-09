Gb, è stata l'estate più calda di sempre

LONDRA, 3 SET - Adesso è ufficiale: l'estate 2018 è stata la più calda mai registrata nella storia britannica. A suggellarlo è il Met Office, l'ufficio meteorologico nazionale, sulla base dell'elaborazione dei dati sulle massime e le minime di giugno, luglio e agosto. Per quel che riguarda il Regno Unito nel suo complesso, la temperatura media è stata di quasi 16 gradi (15,8 per l'esattezza), un record che eguaglia al decimale quelli delle stagioni 1976, 2003 e 2006. Mentre per la sola Inghilterra si è trattato di un primato assoluto, senza precedenti fin dal 1910, anno d'inizio della raccolta puntuale dei dati meteo nel Paese. Il fenomeno è stato più intenso a giugno e luglio, mentre agosto - pur generalmente mite per gli standard locali - ha fatto segnare nel suo insieme temperature vicine alla norma. Da segnalare il picco di 34,5 gradi toccato a Heathrow a giugno: il più elevato sull'isola degli ultimi 41 anni in quel mese.