Libia: Trenta, no a intervento militare

ROMA, 3 SET - Bisogna "lavorare tutti nella stessa direzione, vale a dire per la cessazione delle ostilità" in Libia. Lo scrive su Fb il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che rispetto alla situazione determinatasi nel paese afferma: "Il presidente Fico ha ragione: la Francia, in questo senso, ha le sue responsabilità!". Quanto a un "intervento militare in risposta agli scontri che si stanno verificando, non prendo minimamente in considerazione l'argomento", aggiunge.