Toninelli, soluzione sfollati in 3 mesi

ROMA, 4 SET - "Tutte le persone sfollate riceveranno una sistemazione entro 3 mesi". Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spiegando che "il totale del numero dei nuclei sfollati è oggi di 255 famiglie, per un totale di 566 persone". e "gli alloggi pubblici messi a disposizione dei nuclei familiari sono ad oggi 170, di cui 88 alloggi sono stati già assegnati o opzionati", ha aggiunto il ministro. "Il Governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare". Il ministro ha aggiunto che "d'ora in avanti tutti i concessionari, pubblici o privati che siano, saranno vincolati a reinvestire gran parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture che hanno ricevuto in concessione e dovranno comprendere che l'infrastruttura non e' una rendita finanziaria, ma un bene pubblico del Paese".