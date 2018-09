Minacce la figlia, 'troppo occidentale'

RIMINI, 5 SET - Non vuole che la figlia viva "all'occidentale" e l'ha minacciata di morte, ma la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla polizia e il genitore, un tunisino di 50 anni, è stato denunciato a piede libero per minacce. La ragazza, 20 anni, è ospite della struttura di un'associazione che si batte contro la violenza sulle donne. Come riportato dai quotidiani riminesi, i fatti risalgono allo scorso mese quando la giovane chiamò il 113 perché il padre l'aveva appena picchiata e minacciata di morte. Sul posto intervennero gli agenti delle volanti che la misero in salvo. Le successive indagini della squadra mobile avrebbero inchiodato il padre, musulmano rigoroso, alle sue responsabilità.