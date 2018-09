Vertice Iran-Russia-Turchia su Idlib

TEHERAN, 7 SET I presidenti di Iran, Russia e Turchia si incontrano oggi a Teheran per discutere della guerra in Siria e, in particolare, della possibilità di un'offensiva militare su Idlib, zona affidata al controllo turco secondo gli accordi di Astana raggiunti proprio tra Mosca, Teheran e Ankara. Quello di oggi è il terzo vertice tra il presidente iraniano Hassan Rohani, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Ieri l'Onu ha espresso la sua preoccupazione per l'escalation militare "da parte del regime di Damasco e della Russia nel nord-ovest della Siria" e ha messo in guardia sui pericolo per "oltre tre milioni di civili, inclusi un milione di bambini" nel caso fosse lanciata un'offensiva su vasta scala a Idlib" sottolineando che la città "e' l'ultima zona di de-escalation in Siria che i garanti di Astana si sono impegnati a salvaguardare".