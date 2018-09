Sicurezza, Fico: non sia solo percepita

ROMA, 7 SET - "Le politiche da mettere in campo su questo tema non possono essere fondate solo sulla "percezione" di #sicurezza, altrimenti sono limitate nello sguardo. Occorre partire da una visione più ampia e complessa per intervenire in modo lungimirante". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al G7 dei Parlamenti ad Halifax, in Canada, secondo quanto si legge sul suo account Twitter. "Lo Stato costruisce #sicurezza quando investe in cultura e istruzione - ha detto ancora Fico -, garantisce a tutti condizioni di vita dignitose, coinvolge i cittadini nei processi decisionali a partire dai comuni e dalle periferie. Una comunità coesa e solidale, che dialoga e si confronta, senza muri di incomprensione e di indifferenza, è il primo vero scudo di #sicurezza". "Sicurezza non è un concetto fine a sé stesso, ma ampio e complesso - secondo Fico -. I cittadini sono sicuri se e quanto più possono godere di tutti i diritti e le libertà costituzionali".