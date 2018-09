Hit parade, Kamikaze di Eminem in vetta

ROMA, 7 SET - E' Kamikaze, nuovo album di Eminem con cui il rapper americano attacca Trump dicendo che il presidente ha mandato il Secret Service "per vedere se veramente era legato ai terroristi", a dominare la classifica Fimi-Gfk degli album musicali più venduti in Italia in quest'ultima settimana. La bollente raccolta di Eminem fa riferimento anche al vice presidente Mike Pence, non risparmia neanche la stampa, colpevole di non aver ben accolto il suo album precedente Revival e con Not Alike tocca anche Harvey Weinstein. Kamikaze spinge al secondo posto Ariana Grande con il suo Sweetener, seguita da Irama, ultimo vincitore di Amici, con il suo album Plume. In quarta posizione troviamo Capo Plaza con 20, in classifica da altrettante settimane. Rimane stabile sul quinto gradino Ultimo, vincitore delle Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo, con il suo Peter Pan. In testa ai singoli Amore e Capoeira di Takagi e Ketra, cantata da Giusy Ferreri. Tra i vinili in vetta Kick Mason con Unattended Luggage.