VENEZIA Coppa Volpi femminile a Olivia Colman 08/09/2018 - 20:30

Per il ruolo in The Favourite di Yorgos Lanthimos

VENEZIA, 8 SET - La Coppa Volpi per la migliore attrice di Venezia 75 va a Olivia Colman nel film The Favourite di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, USA).