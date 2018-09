Crollo ponte: procura, ok a sensori

GENOVA, 9 SET - La procura di Genova ha dato il nulla osta per partire con le operazioni di installazione dei sensori utili per il monitoraggio dei monconi del ponte Morandi. Il sostituto procuratore Stefano Terrile lo ha comunicato al presidente della Regione e commissario per l'emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti. "Abbiamo a cuore i problemi degli sfollati e con il nulla osta all'installazione dei sensori speriamo che gli sfollati possano quanto prima tornare per alcune ore nelle loro case", ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. "Abbiamo accolto la richiesta del presidente Toti in piena collaborazione istituzionale alla quale siamo molto attenti", ha sottolineato Cozzi. La Commissione tecnica del Commissario per l'emergenza ha già individuato la ditta che, per competenze e miglior offerta sul mercato, potrà eseguire il lavoro di monitoraggio con i sensori sui monconi di ponte Morandi. "Noi siamo pronti a partire", ha detto il governatore e commissario Toti.