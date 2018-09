Incassi, subito in vetta Mamma mia!

ROMA, 10 SET - Con poco più di 1 milione di euro raccolti in 4 giorni di programmazione è Mamma mia! Ci risiamo, sequel-prequel - 10 anni dopo - del blockbuster ispirato all'omonimo musical sulle note degli Abba, a conquistare la vetta del box office del week end secondo Cinetel. Scivolano al secondo posto i vampiri di Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa, che comunque tallonano Meryl Streep & Co e superano in totale i 10,5 milioni. Sul terzo gradino del podio scende Mission Impossible: Fallout, ultimo episodio del franchise con Tom Cruise, a quota 924 mila euro (quasi 4 milioni di incassi complessivi). Diverse le new entry in top ten: al quinto posto l'horror Slender Man (582 mila euro), al sesto l'animazione di Teen Titans Go! Il film (322 mila euro), al nono Ride, l'action thriller di Jacopo Rondinelli (172 mila euro), al decimo Revenge, con Matilda Lutz (135 mila euro). In calo il box office totale, che sfiora i 5,9 milioni segnando un -27% rispetto alla scorsa settimana e un -29% su su un anno fa.