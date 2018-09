Alluvione Livorno: Mattarella,più rigore

ROMA, 10 SET - "Il modo più rispettoso e coerente per onorare le vittime innocenti è operare per il ripristino di equilibri ambientali sostenibili, riducendo il rischio idrogeologico ed elevando gli standard di sicurezza, nella consapevolezza che la gestione del territorio costituisce un unico ambito nell'equilibrio tra aree urbane e rurali". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in cui ricorda le vittime dell'alluvione di Livorno di un anno fa. "Questo giorno di memoria solleciti riflessione e impegno comune, per operare con rigore, in piena collaborazione tra gli organismi interessati - aggiunge il capo dello Stato - mantenendo come unico punto di riferimento gli interessi e i diritti delle comunità".