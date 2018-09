Saluto romano a Sassari: 23 indagati

SASSARI, 10 SET - Tutti i partecipanti al saluto romano al funerale del docente universitario Giampiero Todini, il 2 settembre a Sassari, risultano indagati dalla Procura sassarese. Ne dà notizia oggi il quotidiano La Nuova Sardegna. Si tratta di 23 persone, identificate dalla Digos grazie ai video girati all'esterno della chiesa. Secondo quanto scrive il quotidiano sardo sarebbe solo l'inizio in quanto l'indagine della Procura di Sassari prosegue e potrebbe allargarsi. In Procura c'è un fascicolo aperto e ci sono ipotesi di reato per i funerali dell'assistente ordinario di Storia del diritto italiano all'Università di Sassari. Tra gli indagati anche il figlio del defunto, Luigi Todini, esponente di Casapound.