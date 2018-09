Migranti, Conte: spero progressi con Ue

ROMA, 10 SET - "L'Italia si aspetta" dal vertice di Salisburgo "un segnale di progresso, che veda l'Europa, dopo un'estate complicata, prendere in mano la situazione e tradurre in fatti le decisioni così rilevanti già prese a giugno scorso". Lo afferma il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. "Ovviamente nei vertici informali non si assumono decisioni vincolanti". Ma bisognerà "rafforzare le premesse per arrivare ad un meccanismo stabile ed efficace con cui gestire" gli "sbarchi, la redistribuzione, e i rimpatri". "Ho confermato a Tusk che con lo stesso spirito europeo e costruttivo guardiamo ad un'Europa che vada avanti unita nel negoziato con Londra su Brexit", ha detto ancora Conte.