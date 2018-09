Uragano Florence si rafforza,categoria 3

NEW YORK, 10 SET - L'uragano Florence si sta rapidamente intensificando nel suo percorso verso la costa orientale degli Stati Uniti: secondo il National Hurricane Center si e' già rafforzato a categoria 3 con venti da 185 km orari e potrebbe raggiungere categoria 4 o 5 prima di raggiungere la East Coast nella notte di giovedì. Gli esperti ritengono che l'uragano potrebbe toccare terra tra la parte settentrionale della South Carolina e Outer Banks in North Carolina. Per precauzione le autorità della North Carolina hanno dato ordine di evacuazione obbligatoria per la Dare County e Hatteras Island. "C'è un rischio crescente di minacce per la vita a causa di Florence", ha fatto sapere il National Hurricane Center.