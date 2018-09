Premio Nobel Williams in Piemonte

TORINO, 11 SET - L'attivista statunitense Jody Williams, Premio Nobel per la Pace 1997, ha visitato ieri Locana, in Canavese, per scoprire il paese d'origine della propria famiglia. I bisnonni della donna, nota per essere la fondatrice e coordinatrice della campagna internazionale contro le mine anti-uomo, erano infatti originari della Valle Orco, più precisamente della frazione Montigli di Locana. La Williams, insieme alle due sorelle, ha visitato la casa dei propri antenati ed è stata poi ricevuta, in municipio, dal sindaco Giovanni Bruno Mattiet.