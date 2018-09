Vigilante morto dopo 4 mesi di coma

NAPOLI, 11 SET - E' stata disposta l'autopsia sulla salma di Gennaro Schiano, il vigilante di 64 anni aggredito nel maggio scorso all'esterno della stazione Trencia della Circumflegrea, a Napoli. L'uomo, morto nell'ospedale Cardarelli - come riferito da organi di stampa - fu aggredito da un ragazzo di 18 anni che lo colpì con una ginocchiata. Il colpo gli fece perdere l'equilibrio e, nella caduta, batté la testa. L'uomo fu ricoverato in un primo momento all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, prima di essere trasferito al Cardarelli in seguito a una emorragia cerebrale. Di lì a poco Schiano entrò in coma. Dopo quattro mesi la morte. Dal 4 agosto scorso il giovane è agli arresti domiciliari. L'aggressione era avvenuta in seguito ad una banale lite tra i due avvenuta a bordo del treno e legata allo spostamento di una borsa da un sedile all'altro. Il diverbio era proseguito all'esterno della stazione e si era conclusa con l'aggressione da parte del giovane.(ANSA).