Giochi: Giorgetti "Candidatura è Italia"

ROMA, 11 SET - "Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo sperimentare una candidatura diffusa sul territorio. Quindi bisogna incastrare esigenze e sensibilità diverse. La cabina di regia inevitabilmente è in capo al Governo, perché è una candidatura dell'Italia e non di una singola città". Lo ha ribadito il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro congiunto con i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nella candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. Attraverso l'analisi costi-benefici che verrà improntata dal Governo, la volontà è quella di "risolvere tutti i dubbi dei cittadini che ci hanno eletto", ha aggiunto Giorgetti.