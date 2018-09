'Solleone' su Monte Rosa, 8 gradi a 4500

TORINO, 11 SET - Caldo come in pieno luglio oggi in Piemonte per effetto del vasto anticiclone che si espande su tutta l'Europa centrale. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato massime di 32.7 gradi nel centro di Torino, 32.4 ad Asti, 32.1 a Govone (Cuneo), 31.9 a Sezzadio (Alessandria). Ancora più inconsueta, per il periodo, la massima di 8.5 gradi agli oltre 4.500 metri della Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d'Europa, nel massiccio del Mote Rosa. Farà caldo ancora domani ma dalla serata cambio di scenario con un brusco calo delle temperature e temporali diffusi - prevede Arpa - che dalle zone alpine si estenderanno in pianura, giovedì, con "fenomeni anche di forte intensità".