Droga e violenta minore,arrestato 53enne

BARLETTA (BT), 12 SET - Avrebbe abusato sessualmente di un minorenne di origine romena, residente a Barletta, inducendolo ad assumere sostanze stupefacenti per inibirne le proprie capacità di reazione. Per questo un 53enne senza fissa dimora, originario del Venezuela e domiciliato a Barletta, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti in danno di un minorenne. E' stato lo stesso ragazzo, un 15enne - a quanto si è saputo - a riferire ai propri genitori quanto accaduto, facendo scattare le indagini dei militari. L'uomo lo avrebbe adescato per strada e poi lo avrebbe drogato per poi abusarne sessualmente. Il 53enne vive per strada ma ha a Barletta una abitazione dove risulta essere domiciliato e all'interno della quale i carabinieri hanno trovato cocaina e hashish, giochi erotici e due telefoni cellulari contenenti foto e filmati pedopornografici.