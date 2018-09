Ue: Conte, può voltare pagina

ROMA, 12 SET - Ho ascoltato con grande interesse l'intervento del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione, contenente una serie di messaggi che ci trovano concordi". Lo afferma il premier Giuseppe Conte. "Il nostro impegno è volto a fare in modo che queste non restino solo parole ma si tramutino in azioni concrete. Ribadiamo la necessità di tracciare una linea comune che porti ad un'Unione più equa e solidale, con un'assunzione di responsabilità maggiore dei nostri partner europei. L'Europa oggi ha l'opportunità di voltare pagina