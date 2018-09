Di Maio, veto a bilancio Ue resta

ROMA, 13 SET - "La nostra posizione sulla programmazione del bilancio europeo per ora non cambia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio spiegando ai giornalisti di aver ribadito il concetto nel corso dell'incontro con il commissario Ue al Bilancio Gunther Oettinger. "La discussione sul prossimo bilancio per ora ci vede molto preoccupati", sottolinea.