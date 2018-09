Unhcr darà un parere sul decreto Salvini

ROMA, 13 SET - L'Unhcr, l'alto commissariato Onu per i rifugiati, fornirà "osservazioni tecniche" sul decreto Salvini in materia di immigrazione e asilo. Lo rende noto lo stesso Unhcr dopo che l'Alto Commissario Filippo Grandi ha incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri dell'Interno e delle Infrastrutture Matteo Salvini e Danilo Toninelli. L'Unhcr si dice pronto a offrire supporto tecnico al governo italiano su possibili soluzioni per la gestione dei flussi dei migranti e per la loro inclusione.