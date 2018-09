Conte, Orlando sbaglia a disertare

PALERMO, 14 SET - "Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda notte ho incontrato una ventina di sindaci dell'Anci e non ricordo il volto del sindaco Orlando". Così il premier Giuseppe Conte ai cronisti rispondendo ad una domanda sull'assenza del sindaco Leoluca Orlando nella scuola "Puglisi" a Brancaccio in polemica con i tagli ai fondi nazionali per le periferie.