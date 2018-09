Crollo ponte, via interrogatori indagati

GENOVA, 14 SET - Hanno preso il via in procura, a Genova, i primi interrogatori degli indagati per il crollo del ponte Morandi. Davanti ai magistrati si sono presentati Salvatore Bonaccorso, uno degli ingegneri del provveditorato relatori del parere sul progetto di retrofitting strutturale del viadotto, è arrivato in procura con il suo avvocato Giovanni Ricco. Interrogatorio anche per Antonio Brencich, membro del comitato tecnico che approvò il progetto di retrofitting (i lavori di rinforzo delle pile 9 e 10) ed ex membro della commissione ministeriale d'indagine. Brencich è entrato nella stanza del pm Walter Cotugno, mentre Bonaccorso viene sentito dal pm Massimo Terrile. Quest'ultimo indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Nell'avviso a comparire - ha detto il suo legale, l'avvocato Giovanni Ricco - non ci è stata data una indicazione sommaria di cosa ci viene contestato. Tra una settimana ci faremo interrogare di nuovo quando vedremo un po' di atti".