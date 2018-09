Conte a Palermo,Orlando diserta incontro

PALERMO, 14 SET - Il premier Giuseppe Conte è giunto nella scuola ''Padre Puglisi'' di Brancaccio, a Palermo, accolto dalla polemica del sindaco Leoluca Orlando che lo accusa di aver ''scippato'' 16 milioni di euro proprio al quartiere palermitano e dall'assenza del governatore Nello Musumeci che ha avuto un impegno improvviso. Conte sui tagli ai fondi per le periferie ha detto: "Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda notte ho incontrato una ventina di sindaci dell'Anci e non ricordo il volto del sindaco Orlando. Abbiamo lavorato tanto e trovato una soluzione rispetto a un provvedimento che era incostituzionale". Il premier ha incontrato privatamente i familiari di don Pino Puglisi.