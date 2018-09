Venier torna a Domenica in, come sono io

ROMA, 14 SET - "Ero stata rottamata, ora sono strafelice di essere tornata. Quando ero stata mandata via quattro anni fa, nessuno ha protestato, ora se toccano un conduttore titoloni sui giornali. A me le polemiche non piacciono. Così Mara Venier presentando il contenitore domenicale di Rai1 al via dal 16 settembre alle 14. Per lei la doppia sfida di rilanciare Domenica in e il suo ruolo di protagonista della tv italiana, dopo essere già stata 'signora della domenica' a più riprese. Deve essere un grande rotocalco: attualità, interviste, intrattenimento. "Ci saranno - spiega - non solo a personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Gina Lollobrigida, Romina Power e Nino Frassica. "Frassica sarà il primo conduttore di quello che è nato come un gioco ed è diventato un talent: 'Una canzone per Mara'. Come la ritrova Domenica In? Mara non ha dubbi: "indebolita rispetto a come l'avevo lasciata. Sarà a mia immagine, se non andrà bene sarà solo colpa mai"