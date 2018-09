Migranti: Salvini, identificarli su navi

ROMA, 14 SET - "Tra le nuove misure innovative ed efficaci non è da escludere quella di un'identificazione sulle navi, una volta soccorsi i migranti a bordo dei barconi". E' una della ipotesi di cui ha parlato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della conferenza stampa dopo la conferenza di Vienna. Secondo l'ipotesi, condivisa anche con il ministro dell'Interno austriaco, Herbert Kickl, i migranti verrebbero riaccompagnati direttamente nei paesi di origine laddove ci sono accordi con questi ultimi. Salvini ha poi "concordato col commissario europeo Dimitris Avramopoulos missioni congiunte nei Paesi africani di partenza dei migranti per fare capire che l'Italia e l'Ue non hanno intenzione di permettere altri arrivi" ed ha condizionato l'accordo con la Germania sui movimenti secondari al sostegno di Berlino al cambiamento delle regole della missione Sophia.