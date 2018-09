Neonato ucciso dal padre con coltello

SCARPERIA (FIRENZE), 14 SET - Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con un coltello o comunque un'arma da taglio, nel corso di una lite familiare. E' successo in una frazione di Scarperia, un comune del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe stato colpito dal padre, 34 anni, nel corso di una lite con la convivente, 30 anni, anche lei ferita alla testa e agli arti. L'uomo è stato trovato in stato di shock e subito fermato dai carabinieri arrivati sul posto. L'allarme sarebbe stato dato dalla nonna del piccolo intorno alle 20. Il bimbo, Michele, aveva compiuto un anno il 3 settembre scorso. Sia l'uomo, di professione programmatore informatico, sia la convivente, secondo quanto appreso, sono già conosciuti alle forze dell'ordine. La 30enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo, ma non sarebbe in pericolo di vita.