Florence, bilancio vittime sale a 5

WASHINGTON, 15 SET - Sale a 5 il bilancio delle vittime dell'uragano Florence, declassato a tempesta tropicale ma, secondo gli esperti, ancora in grado di provocare alluvioni e inondazioni nella Caroline del nord e del sud. Un uomo di 77 anni è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Kinston, nella Carolina del Nord: le autorità ritengono che sia stato colpito dal vento mentre andava a controllare i suoi cani da caccia. Una madre e il suo bimbo sono deceduti a Wilmington dopo che un albero si è abbattuto sulla loro casa. Nella contea di Pender una donna è morta per un attacco di cuore senza che i soccorritori riuscissero ad arrivare in tempo a causa delle macerie e di un albero caduto sulla strada. Una quarta persona ha perso la vita nella contea di Lenoir mentre tentava di collegare un generatore. Il presidente Trump ha annunciato una visita nelle zone colpite la prossima settimana.