PORTO RECANATI (MACERATA), 16 SET - "Da troppi anni lo stabile è in queste condizioni. Non basta la buona volontà delle amministrazioni locali, della Prefettura e delle forze dell'ordine, come Ministero chiederemo un intervento radicale insieme ad altri ministeri". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il sopralluogo all'Hotel House di Porto Recanati, grattacielo multietinico con probeliomid criminalità e degrado. "Per quello che mi è dato vedere prevedo l'abbattimento, non vedo altre soluzioni. Non posso dare tempi - ha aggiunto - se non ho un progetto in mano". Intanto quest'anno - ha rilevato - "l'aumento degli occupanti dell'Hotel House non si è verificato grazie all'effetto deterrente prodotto dal progetto 'Spiagge sicure', che ha coinvolto tra gli altri anche il Comune di Porto Recanati". "Ora lavoreremo per trovare soluzioni, garantendo diritti ai legittimi proprietari ma con l'obiettivo di radere al suolo quello che ormai è ricettacolo di spacciatori, ladri e delinquenti".