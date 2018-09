Barcellona, mille contro indipendentismo

BARCELLONA, 16 SET - Un migliaio di persone ha inscenato una manifestazione nel centro di Barcellona contro l'indipendentismo catalano e sollecitando che nelle scuole della Catalogna si insegni più lingua spagnola (castigliano). In un secondo corteo che ha percorso il centro invece si sono radunate alcune centinaia di indipendentisti. Nella manifestazione anti-secessione, si sono sventolate molte bandiere spagnole mentre la folla scandiva: "Non siamo fascisti, siamo spagnoli!", e: "Non fatevi ingannare, la Catalogna è Spagna". La protesta è stata convocata dal movimento di base Hablamos Español (Parliamo spagnolo). Nelle scuole catalane la maggior parte delle lezioni viene impartita in lingua catalana.