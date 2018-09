Eliseo, al via prologo Stagione 100 anni

ROMA, 17 SET - Vinicio Marchioni nella doppia veste di attore e regista e la Medea itinerante per la città. L'Hamletas al femminile con Galatea Ranzi, ma anche la mostra della Sartoria Farani con i costumi dei divi del palcoscenico. Era il maggio 1918 quando, sul vecchio Teatro Apollo (poi Cines), per la prima volta venne issata una nuova sfavillante insegna: Teatro Eliseo. Inizia così la storia lunga un secolo del più giovane dei palcoscenici romani, negli anni casa di tutti i grandi, da Anna Magnani a Valli-De Lullo, e che Luca Barbareschi (alla guida dal 2015) inizia a festeggiare dal 18/9 con un Prologo alla Stagione del centenario. Un mese e mezzo di appuntamenti, con anche Arcangelo Iannace in Kamikaze napoletano; Ogni bellissima cosa di MacMillan-Donahoe con Carlo De Ruggieri; Lino Musella in L'ammore nun'è ammore di Dario Jacobelli. Stagione vera e propria al via il 30/10 all'Eliseo grande con il Cyrano de Bergerac di Barbareschi; e, al Piccolo, il 25/10 con Alvia Reale e Elia Schilton ne Il gatto di Simenon