Kurz, non accomunatemi a Italia-Ungheria

PARIGI, 17 SET - Sebastian Kurz "non vuole essere accomunato alle politiche condotte in Ungheria e, per certi ambiti, in Italia": lo riferiscono fonti dell'Eliseo citate dai media francesi nel giorno in cui il cancelliere austriaco (e presidente di turno dell'Ue) è volato a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, dopo l'incontro di ieri a Berlino con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a tre giorni dal vertice informale Ue di Salisburgo.