Asia Argento a Rose McGowan,ti denuncio

NEW YORK, 17 SET - Asia Argento minaccia di portare Rose McGowan in tribunale se l'attrice non si rimangerà le accuse a proposito della presunta relazione sessuale con l'ex attore bambino Jimmy Bennett. "Cara Rose, è con sincero rammarico che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti delle orrende bugie che hai detto il 27 agosto nei miei confronti", ha avvertito la Argento su Twitter. "Se non fai qualcosa subito, non ho altra scelta che avviare subito l'azione legale", prosegue l'attrice che un anno fa con la McGowan e' stata tra le prime donne a uscire allo scoperto denunciando l'ex boss di Miramax, Harvey Weinstein, di stupri e abusi sessuali. Il 27 agosto Rose McGowan aveva rotto i ponti con Asia Argento confermando che la sua compagna Rain Dove aveva ricevuto le confidenze dell'attrice sul rapporto sessuale con Bennett quando lui aveva 17 anni, minorenne cioè per lo stato di California. Rain Dove aveva denunciato Asia alla polizia.