Toti, a lavoro con tutti no perder tempo

GENOVA, 19 SET - "Siamo pronti a collaborare con tutti, buoni e cattivi, diavoli e santi, perché si faccia il ponte senza perdere tempo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commissario per l'emergenza del ponte Morandi, sulla nomina del commissario per la ricostruzione. "Se il commissario servirà per questo sarà benvenuto - aggiunge a margine dell'inaugurazione di via della Superba -e lo porteremo in palmo di mano". Lunga circa sei chilometri, la nuova via consentirà di alleggerire dai mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto il traffico del Ponente genovese dopo il crollo di ponte Morandi, anche se per un'operatività completa del nuovo collegamento si dovranno aspettare ancora alcuni giorni.