Usa: libro Woodward record di sempre

NEW YORK, 19 SET - Oltre un milione di persone hanno comprato "Fear", il nuovo libro di Bob Woodward sulla Casa Bianca di Donald Trump. Il milione e cento mila copie acquistate nelle versioni cartacea, elettronica e audio-libro durante la prima settimana dalla pubblicazione l'11 settembre rappresentano il record di sempre nei 94 anni della casa editrice Simon and Schuster. Il libro di Woodward, arrivato alla decima ristampa, ha anche sbancato i record della casa editrice proprietà di Cbs in fatto di pre-ordinazioni e vendite nel primo giorno disponibile: 900 mila copie. "Fear" descrive una Casa Bianca nel caos sotto un presidente impreparato a cui più stretti collaboratori sottraggono di documenti dal tavolo dell'Ufficio Ovale per il bene del paese. Malignamente "Newsweek" fa notare che Woodward, con questa sua ultima fatica, ha venduto più copie in una settimana di quanto Donald Trump non abbia fatto in 30 anni con il suo "Art of the Deal".