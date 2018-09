San Pio: 100 anni stimmate e 50 da morte

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 19 SET - Sono due giorni importanti che tra domani e sabato 23 settembre saranno celebrati a San Giovanni Rotondo in memoria di San Pio. Domani ricorre infatti il centenario della comparsa delle stimmate del frate di Pietrelcina, mentre il 23 settembre cade il 50esimo anniversario della morte del santo. Per entrambi gli avvenimenti i frati cappuccini hanno organizzato iniziative di preghiera e di festa. Domani, per il centenario, alle 9.30 ci sarà la commemorazione presieduta da fr. Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa di sant'Angelo e Padre Pio. Nel pomeriggio ci sarà una messa presieduta da mons.Antonio Mennini, officiale della segreteria di Stato della Santa Sede. Domenica 23 oltre alle messe presiedute dal Ministro Generale dell'ordine dei frati Minori Cappuccini e dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, sarà presentato il francobollo commemorativo del Santo alla presenza anche del premier Conte.