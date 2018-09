Con Sky in sala Michelangelo L'Infinito

ROMA, 19 SET - "La malinconia è la mia allegrezza" scriveva il grande Michelangelo in uno di quei suoi versi bellissimi e struggenti che sembrano anticipare Baudelaire. E proprio intorno alla disperazione creativa del genio fiorentino, al tormento e all'estasi nei confronti del suo lavoro, prima ancora che alla narrazione della vita e del contesto storico della sua avventura umana, è costruito il film con il quale Sky, in collaborazione con i Musei Vaticani, lo presenta dal 27 settembre al 3 ottobre al grande pubblico. Un'intera settimana in sala, distribuito dalla Lucky Red in 300 copie, per poi approdare in tv dal 2019.Diretto da Emanuele Imbucci con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti nei panni rispettivamente di Michelangelo e Vasari,Michelangelo - L'infinito è l'ultimo nato di un progetto lanciato cinque anni fa con diversi titoli di successo, sempre dedicati al patrimonio, dalla collezione dei Musei Vaticani (primo titolo ad approdare in sala nel 2014) fino a Caravaggio.