Fdi: Meloni, ora c.destra si rifondi

ROMA, 21 SET - Il risultato unitario del vertice di ieri è stato molto positivo e per nulla scontato. Il voto del 4 marzo ha dimostrato che la maggioranza degli italiani ha le nostre idee: ora saremo uniti alle prossime regionali e mi auguro, alle europee, un'alleanza tra sovranisti e popolari anche in Europa, sul modello italiano". Così la presidente di Fratelli d'Italia intervenendo al convegno organizzato dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, "L'Italia e l'Europa che vogliamo". "Detto questo - ha aggiunto Meloni - mi auguro che il centrodestra si possa rifondare, si metta in discussione per rilanciarsi su basi nuove"