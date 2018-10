Migranti:sbarco sindaci contro xenofobia

ORISTANO, 4 OTT - Un gommone sulla spiaggia di Santa Caterina di Pittinuri, costa occidentale della Sardegna: a bordo ci sono i sindaci dei cinque Comuni che partecipano alla rete Net-Med, progetto di promozione della solidarietà europea nelle piccole comunità. Si tratta di Seneghe (Oristano), Praa (Bosnia e Herzegovina), Manteigas (Portogallo), Olesa de Bonesvalls (Spagna) e San Valentino (Abruzzo). I primi cittadini hanno simulato uno sbarco di profughi: un flash mob per sensibilizzare sul tema dell'accoglienza, contro la xenofobia e il razzismo. La manifestazione arriva alla fine di una settimana di incontri e convegni sull'analisi delle migrazioni e sul volontariato ai quali hanno partecipato la Prefettura di Oristano, lo Europe Direct Sardegna, numerose associazioni sarde, la Regione e l'europarlamentare del Pd Renato Soru. "Il progetto fa parte del programma di cittadinanza europea - spiega Soru all'ANSA - l'Ue lo finanzia per promuovere questa idea e per condividere i valori di accoglienza e pace