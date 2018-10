Manovra: G.Grillo, 1 mld per la salute

ROMA, 5 OTT - "Come da mio impegno, per la sanità abbiamo ottenuto oltre 1 miliardo per garantire al sistema le risorse necessarie. Il nostro lavoro non si ferma però alla legge di bilancio. Stiamo studiando un piano di rimodulazione della spesa della Pa e con le risorse recuperate potremo effettuare nuovi investimenti". Così il ministro della Salute Giulia Grillo in un post sul blog delle Stelle dove commenta: "Il governo ha messo la salute in cima alla lista degli investimenti e delle priorità per i prossimi anni