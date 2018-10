Cav, il governo salterà presto elezioni

MILANO, 05 OTT - "Come può fare Salvini a spiegare a tutti questi elettori che sta facendo il contrario di quello che aveva promesso? Credo che tutto salterà per aria e si dovrà andare a nuove elezioni in cui il centrodestra, a mio parere, avrà la maggioranza assoluta e potrà andare da solo al governo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo alla convention di Forza Italia a Milano, dopo aver criticato la manovra di bilancio el governo giallo verde.