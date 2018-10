Aborto: Bonino,c'è nostalgia reazionaria

ROMA, 6 OTT - "Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i 'vecchi tempi d'oro', in cui però proliferavano, ad esempio, le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini". Lo ha detto Emma Bonino, in un'intervista a Vanity Fair, a proposito della mozione approvata dal consiglio comunale di Verona. "Ognuno deve poter fare le campagne che ritiene. E deve poter ricevere finanziamenti privati per esprimere al meglio le proprie idee. Però se il comune o altra istituzione finanzia le associazioni anti-abortiste, che si muovono contro una legge dello stato, un problema si pone. Perché c'è una legge e, finché qualcuno non la cambia, va rispettata. Con questo Governo - ha aggiunto - sono in pericolo un sacco di diritti: veda le dichiarazioni sulle unioni civili o il ddl Pillon sulla famiglia. Certamente vedo pochi spiragli per promuovere nuovi diritti", ma "continueremo a spingere per lo Ius Soli, per l'eutanasia e per la rivisitazione della 194".