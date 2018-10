Precipita su Bernina,morto escursionista

SONDRIO, 7 OTT - È precipitato nel vuoto per decine e decine di metri sotto gli occhi impotenti della moglie e di un'amica. Un volo che non gli ha lasciato scampo. La tragedia in montagna è avvenuta oggi pomeriggio in Alta Val Malenco, nel territorio comunale di Lanzada (Sondrio). La moglie e l'altra donna sono state soccorse sotto choc. L'allarme è scattato poco prima delle 17. E soltanto in serata le squadre del Soccorso Alpino, con la collaborazione dei militari del Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio, sono riuscite a recuperare il cadavere di Franco Ferrari, 53 anni, residente a Chiesa in Valmalenco (Sondrio), dove era titolare di un negozio di arredamenti. Lascia la moglie e tre figli. La tragedia si è verificata sul ghiacciaio Fellaria, a circa 3500 metri di altitudine, nell'imponente gruppo montuoso del Bernina. Non è escluso che possano avere avuto un peso le temperature ancora elevate, delle ultime settimane, che potrebbero avere determinato un improvviso cedimento del ghiaccio.