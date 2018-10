Dazi: Cina, lavorare insieme a soluzioni

BALI (INDONESIA), 14 OTT - Il governatore della Banca centrale cinese Yi Gang vede ampi margini di "aggiustamento" su tassi d'interesse e coefficiente di riserva obbligatoria in scia ai rischi al ribasso per l'economia cinese che, per le tensioni commerciali con gli Usa, relativamente ai dazi imposti, rimangono significativi. "Ci sono enormi incertezze davanti a noi", ha avvertito Yi. Quindi, "il mondo intero deve lavorare insieme a soluzioni costruttive". Stati Uniti e Cina hanno varato dazi sulle importazioni, rispettivamente, del 'made in China' e del 'made in Usa'. Yi, parlando in un seminario dedicato all'outlook globale e prospettive di politica economica e commerciale nell'ultimo giorno dei meeting annuali a Bali di Fmi/Banca mondiale, ha osservato che le crescenti tensioni commerciali con gli Usa hanno portato ad aspettative di mercato negative e creato incertezze. "Penso che i rischi al ribasso per le tensioni commerciali siano significativi. Ci sono incredibili incertezze davanti a noi", ha rimarcato.