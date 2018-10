Torna Magnum P.I. niente baffi ma charme

LOS ANGELES, 15 OTT - Non ha i lussureggianti baffi di Tom Selleck, ma guida una Ferrari rosso fiammante per le stesse assolate strade delle Hawaii. Torna in tv (su Fox, il martedì alle 21 da domani 16 ottobre) Magnum P.I. e ha il volto di Jay Hernandez (Suicide Squad). Questo attesissimo reboot di una delle più popolari serie degli anni Ottanta rispecchia i tempi di oggi: meno machismo e un'assistente donna al fianco del famoso investigatore privato. Il fedele Higgins, infatti, in questa nuova versione ha il volto di una donna, Perdita Weeks. Fra i fan di Tom Selleck, c'è chi è contento dell'evoluzione e chi invece rimpiange i tempi passati. La critica però ha finito per apprezzare questa nuova, più sobria versione. L'ex Navy Seal questa volta è tornato dall'Afghanistan e si ricicla come investigatore privato alle Hawaii. Con forse un po' meno machismo, ma con l'umorismo e la leggerezza che fu del primo Thomas Magnum, anche l'investigatore interpretato da Hernandez risolve casi e si getta in spericolate avventure.