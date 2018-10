Tav: Chiamparino, Di Maio fa propaganda

TORINO, 31 OTT - E' "propaganda pura" pensare di spostare i fondi per la Torino-Lione sulla linea 2 della metropolitana di Torino. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando le affermazioni sulla Tav del vicepremier Luigi Di Maio. "C'è un finanziamento europeo per quell'opera, non sono soldi mutuabili da altre parti - aggiunge - basta contrapporre il trasporto locale con le grandi opere". "Ognuno si fa la Tav che gli piace e guarda ai propri elettori, non si fa così - aggiunge Chiamparino - Bisogna guardare al Paese e non al proprio orticello. Ho visto di Maio che brindava a Marcianise. Sono contento, magari un giorno o l'altro verra a brindare al primo Frecciarossa sulla Torino Lione".